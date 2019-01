Chorwat był jednym z tych piłkarzy, który skorzystał z możliwości rozwiązania kontraktu z winy klubu. Pozostaje jednak w stałym kontakcie z Wisłą, aby powrócić do zespołu, jeśli uda się uporządkować wszystkie sprawy pozasportowe. W Krakowie nikt nie ukrywa, że Arsenić jest jednym z tych zawodników, na których przy Reymonta liczy się najbardziej.

Wisła Kraków jednak zatrzyma Arsenicia?

Czasu jednak nie ma wiele. Zoran Arsenić jest jednym z tych piłkarzy, który bardzo szybko znajdzie sobie nowe miejsce do gry. Jeśli jednak pojawi się możliwość powrotu do Wisły Kraków, mając pewność, że w klubie panuje ład i porządek, z całą pewnością z takiej okazji skorzysta. Jak podaje "Gazeta Krakowska" z pewnością Arsenicia zabraknie na pierwszym treningu krakowskiej Wisły. Trener Maciej Stolarczyk rozpoczyna przygotowania do rundy wiosennej wraz ze swoim zespołem już w środę, 9. stycznia. Jak informowaliśmy we wtorek, Dawid Kort podpisał już kontrakt z nowym klubem. Były piłkarz Wisły Kraków podpisał 2,5-letni kontrakt z Atromitosu Ateny. Jego nowy zespół zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli greckiej ekstraklasy.