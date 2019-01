Pepe był wolnym zawodnikiem od grudnia ubiegłego roku. Wówczas rozwiązał kontrakt z Besiktasem, który przeżywa problemy finansowe i ma problemy z regularnym wypłacaniem pensji.

W ostatnich dniach zagraniczne media informowały o tym, że doświadczony obrońca negocjuje m.in. z AS Monaco, zespołem, w którym na co dzień występuje Kamil Glik. Ostatecznie Pepe trafił jednak do FC Porto.

Dla 35-latka, który kontrakt z Porto podpisał do czerwca 2021 roku, będzie do powrót do swojego byłego zespołu. Na Estadio do Dragao występował on bowiem w latach 2004-2007. Właśnie stamtąd przeniósł się do Realu Madryt, dla którego w następnych latach rozegrał 334 mecze.