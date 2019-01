Zarząd Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej decyzję o odebraniu Kamerunowi prawa do organizacji PNA podjął w listopadzie 2018 roku. Zrobił to ze względu na zbyt wolne przygotowania do turnieju, a także na brak gwarancji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, której kameruński rząd nie był w stanie zapewnić ze względu na konflikty zbrojne.

Egipt gospodarzem Pucharu Narodów Afryki w 2019 roku

We wtorek 8 stycznia odbyło się posiedzenie zarządu CAF, na którym zdecydowano, że PNA w tym roku odbędzie się w Egipcie. Drugim krajem, który Konfederacja brała pod uwagę, była Republika Południowej Afryki.

Tegoroczny PNA będzie przełomowy. Po raz pierwszy odbędzie się bowiem na przełomie czerwca i lipca. Także po raz pierwszy wezmą w nim udział 24 reprezentacje (w poprzednim formacie grało 16 zespołów)