Jak informowaliśmy wcześniej, w budynkach Wisły Kraków i Towarzystwa Sportowego pojawili się funkcjonariusze policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, w ramach śledztwa dotyczącego m.in. działania na szkodę spółki, niegospodarności w klubie, spłaty wierzycieli ze szkodą innych czy niezgłoszenia na czas wniosku o upadłość spółki.

Jak poinformował na Twitterze Mateusz Miga, dziennikarz "Sportu", w grudniu z klubowego konta Wisły Kraków wypłaconych zostało 60 tys. złotych, które zostały przeznaczone na spłatę zajęcia komorniczego na prywatnym koncie Marzeny Sarapaty.

Policja i CBŚP w budynkach klubowych

Policjanci pojawili się w budynku Towarzystwa Sportowego przy ul. Reymonta po godz. 6. W akcji miał brać udział m.in. pies tropiący. Według informacji Szymona Jadczaka śledztwem pokieruje naczelnik wydziału ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej Jan Kościsz, który 20 lat temu zajmował się sprawą Pawła M. ps. "Misiek", gdy ten podczas meczu Wisły Kraków z AC Parma w Pucharze UEFA rzucił nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio.

Nadchodzi czas oczyszczenia?

Prezes Wisły Kraków, Rafał Wisłocki, w rozmowie z Sebastianem Staszewskim powiedział: "Myślałem, że dostaniemy nieco więcej czasu, by popracować nad ratowaniem klubu. Teraz na pewno będzie nam trochę trudniej. Ale z drugiej strony od pracowników Wisły otrzymałem informacje, że sprawa dotyczy lat 2016-2018, więc może nadchodzi prawdziwe oczyszczenie? Poprosiłem, aby prokuratura skontaktowała się ze mną jak najszybciej, żebym mógł stawić się we wskazanym miejscu i złożyć zeznania. Chcę podjąć ten temat i wspólnymi siłami oczyścić klub. Bo jeżeli się to uda, to paradoksalnie może to pomóc w naszym zadaniu."