Jak dowiedział się Sport.pl były reprezentant Polski Eugen Polanski postanowił zakończyć piłkarską karierę i rozpoczął pracę trenerską. W niedzielę 32-latek podpisał umowę z klubem FC St. Gallen. Ze Szwajcarami był w kontakcie od dwóch tygodni. Pomysł zatrudnienia Polaka miał wyjść od trenera piątego zespołu Swiss Super League Petera Zeidlera. Polanski bez klubu pozostawał od czerwca, gdy wygasł jego kontrakt z Hoffenheim. Piłkarz rozmawiał z Bursasporem i Malagą, ale ostatecznie za każdym razem negocjacje kończyły się fiaskiem.

To Szwajcarzy mnie znaleźli

– Będę pierwszym asystentem Zeidlera. Mam prowadzić treningi, utrzymywać kontakt z drużyną. Mam już kilka swoich pomysłów. Pracę zaczynam od poniedziałku. Dla mnie to super sprawa. Od razu trafiłem do pierwszej ligi, gdzie będę mógł się wszystkiego uczyć. To Szwajcarzy mnie znaleźli, ja nigdy wcześniej nie spotkałem Zeidlera. Ale po pierwszej rozmowie od razu wiedziałem, że znajdziemy wspólny język. W piłkę nie będę tam grał, ale na treningach na pewno pokażę chłopakom co jeszcze potrafię – powiedział Sport.pl Polanski.