Grzegorz Krychowiak został latem wypożyczony z PSG do zespołu mistrza Rosji. Umowa dobiega końca za pół roku, ale Lokomotiw zapewnił sobie obowiązek wykupu, jeśli Polak rozegra więcej niż 10 spotkań w tym sezonie. Krychowiak zagrał już w 24 meczach, ale to nie oznacza, że transfer na pewno dojdzie do skutku - dodatkowa klauzula stanowi, że musi się na to zgodzić jeszcze sam piłkarz. Lokomotiw musiałby zapłacić za niego 11 milionów euro, a płatność może zostać rozłożona na kilka lat.

"Czy jest ktoś lepszy od Krychowiaka?"

- Na razie Krychowiak jest zadowolony, ale minęła dopiero połowa sezonu. Ostateczną decyzję podejmie po zakończeniu sezonu - powiedział informator rosyjskiej gazety. Za to prezes klubu Anatoli Meszczerjakow nie dyskutować na temat konkretnych piłkarzy, ale retorycznie zapytał dziennikarzy: - Czy znacie lepszego pomocnika w lidze rosyjskiej od Krychowiaka? "Izvestia" nazywa Polaka jednym z najbardziej znanych piłkarzy całej ligi i przypomina jego występy dla Bordeaux, PSG, West Bromwich oraz Sevilli, z którą dwukrotnie wygrywał Ligę Europy.