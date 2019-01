1 stycznia 2019 roku otworzyło się okno transferowe. Z niektórymi wielkimi gwiazdami kontrakty będzie można jednak podpisać bez konieczności płacenia za nich dużych pieniędzy. Każdy piłkarz, którego kontrakt wygasa w czerwcu bieżącego roku, już teraz może bowiem podpisać umowę z nowym zespołem.

Adrien Rabiot w Barcelonie?

Jednym z takich piłkarzy jest reprezentant Francji, grający w tej chwili w barwach Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot. Pomocnik w ostatnich miesiącach konsekwentnie odrzucał propozycje nowych kontraktów z paryżanami, co w ostateczności poskutkowało m.in. zakazem wstępu do szatni drużyny w dni meczowe.

Rabiot kontraktu z PSG przedłużać nie chciał, ponieważ najprawdopodobniej zostanie on piłkarzem FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii mogą podpisać z nim kontrakt już teraz, ale do Katalonii przyszedłby on latem.

Wielkie gwiazdy za darmo

W podobnej sytuacji znajduje się kilku innych zawodników z topowych europejskich klubów. Jednym z nich jest Aaron Ramsey. Już teraz mówi się jednak o tym, że nie przedłużył on umowy z Arsenalem, bo latem zostanie piłkarzem Juventusu.

Niepewni swojej przyszłości wciąż są także m.in. Juan Mata z Manchesteru United czy Toby Alderweireld z Tottenhamu.