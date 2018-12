Kamil Wilczek musiał podjąć niełatwą decyzję. Tureckie media ostatnio pisały o zainteresowaniu BB Erzurumsporu, który walczy o utrzymanie w lidze tureckiej. Polak mógł negocjować z innymi klubami od 1 stycznia, bo wraz z końcem czerwca wygasał jego kontrakt z Broendby. Jednak Wilczek zdecydował o tym, że zostanie w Kopenhadze. - Dobre wiadomości! Przedłużyłem mój kontrakt z Broendby do 2021 roku - napisał Polak na Instagramie.

- Kamil jest z nami od trzech lat i udowodnił, że jest jednym z najlepszych napastników w lidze duńskiej. Jest niezwykle pracowity i ma niesamowitą umiejętność strzelania goli, niezależnie od sytuacji - powiedział Troels Bech, odchodzący dyrektor sportowy klubu. Wilczek to były król strzelców ekstraklasy i reprezentant Polski. Jak do tej pory rozegrał w kadrze trzy spotkania. W tym sezonie strzelił już 16 goli dla swojego klubu i zaliczył cztery asysty. W lidze duńskiej zdobył 13 bramek i jest drugim najlepszym strzelcem rozgrywek. Brondby zajmuje 3. miejsce w tabeli z 30 punktami i traci do prowadzącej Kopenhagi aż 17 punktów.