Adrian Mierzejewski ma za sobą dobry sezon w chińskim Changchun Yatai. Po letnim transferze rozegrał 19 spotkań, w których strzelił trzy gole i osiem asyst. Problem w tym, że ekipa Polaka spadła do drugiej ligi, choć miała walczyć o azjatycką Ligę Mistrzów. Jego kontrakt jest ważny do końca przyszłego roku, ale już myśli o transferze. - Rozpisałem dwadzieścia scenariuszy dotyczących przyszłości. Kilka zapytań z klubów tureckich i australijskich się pojawiło. Mam w kontrakcie zapisaną sumę odstępnego, czekam na rozwój sytuacji - powiedział w rozmowie z "Piłką Nożną".

Mierzejewski w reprezentacji Polski? "Brzęczek nie kontaktował się"

W tej rozmowie nie zabrakło również wątku o reprezentacji Polski, w której Mierzejewski nie zagrał od 2013 roku. Łącznie zaliczył w niej 41 występów, w których strzelił trzy gole, ale nie pasował Adamowi Nawałce do koncepcji. Jerzy Brzęczek również go nie powołuje, na co wpływ może mieć fakt, że w ostatnich latach Mierzejewski grał w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii, a teraz w Chinach. - Zdawałem sobie sprawę, że podpisując kolejne kontrakty będę miał dalej do reprezentacji. Ale nie popełniłem sportowego samobójstwa, nie jestem kamikadze. Czym innym jest oddalenie się, a czym innym zamknięcie drzwi do kadry. Gdyby ktoś chciał, toby mnie powołał. Selekcjoner Jerzy Brzęczek nie kontaktował się ze mną. Słyszałem głosy, iż jeśli wróciłbym do polskiej ligi, byłoby mi łatwiej przebić się do kadry. Tyle, że ja daję sobie odciąć rękę za to, że wszystkie ligi, w których grałem, nie są słabsze od polskiej.

- W reprezentacji grają zawodnicy z polskiej ligi, nie sądzę, żebym był słabszy od nich. Gdyby trener Brzęczek chcial, mój numer telefonu łatwo zdobyć. Jeśli kiedyś zdecyduje się zadzwonić, od razu pakuję się do samolotu. Znam jednak swoją wartość, o nic nie muszę prosić - dodał Mierzejewski. - Mierzejewski? Patrząc na to, jakich mamy piłkarzy na jego pozycji, to nie ma tematu powołania - mówił jakiś czas temu Brzęczek. Za to Mierzejewski niedawno zdradził, że po zakończeniu kariery piłkarskiej prawdopodobnie spróbuje swoich sił w trenerce, ale może być z doskoku również agentem piłkarskim. Ostatnio proponował transfery kilku piłkarzom Wisły "na drugi koniec świata".