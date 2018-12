Vadis Odjidja-Ofoe grał w Legii Warszawa w sezonie 2016/17 i stał się gwiazdą ekstraklasy i jednym z najlepszych zagranicznych piłkarzy w historii polskiej ligi. Zdecydował się jednak na transfer do Olympiakosu, skąd odszedł po nieudanym sezonie i wrócił do Belgii, by zagrać w KAA Gent.

W piątek zagrał jedno ze swoich najlepszych spotkań od czasu transferu. Zaliczył dwie asysty i strzelił pięknego gola - z ponad 20 metrów trafił niemalże w okienko - w starciu z Cercle Brugge (4:1). W dotychczasowych 19 meczach w Gencie Odjidja-Ofoe strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Gent po ostatnim zwycięstwie awansował na 5. miejsce z 31 punktami. Prowadzi Genk (42 punkty) przed Club Brugge (35 pkt), Antwerp (35 pkt) i Anderlechtem (31 pkt). Wszystkie te drużyny rozegrały jak na razie po 19 spotkań, a Gent 20.