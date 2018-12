- Żona ma żal, że nigdy nie było mnie w domu, to ona wychowała nasze dzieci, ale wiedziała co będzie, gdy się poznawaliśmy. Ja grałem po dwa mecze dziennie. Od piłki odłączyć się mnie nie da – mówi w „Wilkowicz Sam na Sam” Andrzej Strejlau. Były trener reprezentacji Polski, dziś komentator piłkarski, współautor wydanej niedawno książki „On, Strejlau”, opowiada o swoich wojennych losach, traumach z dzieciństwa, o tym dlaczego to jeszcze nie jest czas, żeby więcej odpoczywać. - To co robię, to oddawanie ludziom, co jestem im winien. Sport pozwolił nam spojrzeć na siebie w całkiem inny sposób.