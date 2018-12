Mour do przebicia (Liverpool - Manchester United 3-1)

Na swój sposób zwycięstwo Liverpoolu można uznać za nieco szczęśliwe, gdyż dwa gole zostały zdobyte po rykoszetach. Dominacja gospodarzy nie podlegała jednak dyskusji, a ich wysiłki w ofensywie zostały nagrodzone. United bronili się w defensywie sprawnie, dobrze zagęszczali strefę z piłką, ograniczając liczbę dogodnych sytuacji gospodarzy do minimum. Nie byli jednak w stanie dać własnym szeregom obronnym chwili oddechu, rzadko dłużej utrzymywali się przy piłce, co pozwalało rywalom na praktycznie nieustający napór. Gospodarze dodatkowo całkiem nieźle radzili sobie w tworzeniu przewagi indywidualnie (62 procent dryblingów wygranych), co pomagało skruszyć sformowany przez Mourinho defensywny mur. Większym jednak kłopotem była niechęć gości do angażowania w ataki większej liczby graczy. Szybkie kontry rozbijały się często o brak wsparcia i dodatkowej opcji podania, co uniemożliwiało wykończenie. Nawet jeśli Mourinho nadal buduje zespoły sprawne w defensywie, przy stopniu, w jakim oddaje inicjatywę, prędzej czy później tę obronę uda się skruszyć, jeśli atak choć momentami nie będzie jej odciążać. To właśnie nastąpiło w tym spotkaniu.

Liczba meczu: 31 - tyle razy piłkę na własnej połowie stracili gracze United

Bramkowy atak Manchesteru. Mimo szybkości jeg wyprowadzenia i tak w fazie wykończenia Liverpool ma przewagę 6 vs 4 .

Ilość nie znaczy jakość (Hannover 96 - Bayern 0-4)

Szkoleniowiec ekipy z Hanoweru, AndreBreitenreiter, miał na to spotkanie dość niecodzienny pomysł. W fazie defensywnej jego zespół ustawiał się w bardzo głębokim 5-3-2. Zapewniało to skuteczne zabezpieczenie dla środkowych sektorów boiska, jednak pozostawiało słabo pokryte flanki, przez które Bayern zagrożenie stwarza bardzo często, dzięki dobrej grze indywidualnej skrzydłowych. Dzięki użytemu przez gospodarzy ustawieniu udało się skutecznie blokować centrum pola, jednakże prowadziło to zbyt często do sytuacji 1 na 1 na bokach, gdzie wahadłowi Hanoweru mieli niewielkie szanse w starciu z dobrze wyszkolonymi graczami gości, którzy to wygrali aż 76% dryblingów. Po przerwie Breitenreiter starał się temu przeciwdziałać, zmieniając ustawienie na 4-4-2, jednakże linia pomocy nadal operowała zbyt wąsko, by zapewnić niezbędną asekurację na skrzydłach, gdzie nadal Bayern przedzierał się bez większego kłopotu. Tym samym końcówka przyniosła kolejną modyfikację, tym razem na nieco rozpaczliwe 5-4-1 i, przy przegrywaniu 0-4 po godzinie gry, próbę uniknięcia dalszych strat, co jako jedyne w tym meczu z punktu widzenia Hannoveru zakończyło się powodzeniem.

Liczba meczu: 18 - tyle (ze 108) ataków Bayernu było stworzonych środkiem pola

Hannover w defensywie. Bardzo wąska gra trójki środkowych obrońców, wahadłowi jako jedyni zabezpieczają skrzydła. .

Pieniądze to nie wszystko (Wisła Płock - Wisła Kraków 1-2)

Zapowiadana w Płocku "gra piłką" póki co rozbija się o ekstraklasowe realia. To już czwarty mecz z rzędu, w którym podopieczni KibuVicuny nie są w stanie przekroczyć 76 procent celności podań. Po raz kolejny mieli oni duże kłopoty z ustawionym w głębszej defensywie rywalem, a przy tym ponownie popełnili zbyt proste błędy w defensywie. Duża pasywność obrońców z Płocka w połączeniu ze złymi decyzjami pod presją rywala pozwoliły krakowianom na zdobycie łatwych goli, mimo tego, że nie stworzyli oni w tym meczu zbyt wielu sytuacji. Sposób operowania przez nich piłką pozostaje jednak nadal wzorem dla chcących grać to samo płocczan. Duża ruchliwość i umiejętne wchodzenie zawodników między linie sprawiały, że wymienianie podań sprawiało wrażenie czegoś łatwego, nawet już na połowie rywala. Gospodarzom taka gra udawała się tylko w okolicy własnej bramki, zanim jeszcze nie zostali naciśnięci przez rywali. Skuteczność podań konstruktywnych pokazywała bardzo dobrze niemoc płocczan. Co trzecie takie zagranie kończyło się stratą. Krakowanie wygrali ten mecz nie tylko zaangażowaniem, ale przede wszystkim znacznie lepszą organizacją w trakcie operowania piłką.

Liczba meczu: 33 - tyle pojedynków stoczył w tym meczu Zdenek Ondrasek

Przebudzenie? (Zagłębie Sosnowiec - Lech 0-6)

Rozmiary zwycięstwa Lecha mogą budzić podziw, choć z przebiegu meczu są one jednak zawyżone. Zagłębie postawiło na wyższy pressing, co okazało się taktyką samobójczą. Z jednej strony aż 18 razy udało się im odzyskać piłkę na połowie rywala, z drugiej - kiedy ich pierwsza linia została minięta, przed polem karnym sosnowiczan pozostawała autostrada. Dramatu uzupełniała ogromna pasywność w grze defensywnej gospodarzy na własnej połowie. O ile wyższy pressing bywał jeszcze agresywny, tak im bliżej własnej bramki, tym mniej aktywnie piłkarze Zagłębia starali się szukać odbioru. W efekcie poznaniacy nie mieli praktycznie presji czasu ani miejsca i mogli ze spokojem rozgrywać swoje ataki, a samo urwanie się spod krycia i proste wykończenie nie było żadnym problemem. Mecz był do tego stopnia kuriozalny, że Lech spokojnie czekał, aż Zagłębie samo zrobi sobie krzywdę. To gospodarze mieli bez porównania więcej podań i posiadania piłki, nawet strzałów i zagrań w pole karne. Efekt jednak z tego był znikomy, a każda nieudana próba założenia pressingu stanowiła zaproszenie dla Lecha do wykończenia ataku, co goście skrzętnie wykorzystywali. W zimnym stylu starego, dobrego Adama Nawałki.

Liczba meczu: 36 - tyle procent dryblingów wygrali gospodarze

Sytuacja przed bramką na 0-3. Mało agresywny pressing Zagłębia pozwala na zagranie Lechowi piłki na wolne pole I szybkie stworzenie sytuacji 3 na 3. .