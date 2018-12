Była 49. minuta meczu, kiedy Damian Kądzior pięknym strzałem z rzutu wolnego pokonał Josipa Posaveca. Jak się okazało była to jedyna bramka w tym spotkaniu i Dinamo Zagrzeb pokonało Hajduka Split 1:0. To starcie dwóch najbardziej utytułowanych zespołów w kraju, które nazywane jest "Derbami Chorwacji."

Kądzior na boisku przebywał niemal do samego końca. W 90. minucie Polak zszedł z boiska, a w jego miejsce wszedł Bośniak Luka Menalo. Dla 26-latka był to 26. występ we wszystkich rozgrywkach. Kądzior strzelił w nich sześć goli i dołożył dziewięć asyst.

Reprezentant Polski w zespole mistrza Chorwacji gra od lata tego roku. Kądzior trafił do Dinama Zagrzeb za 400 tys. euro z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie ekstraklasy 26-latek strzelił dziewięć goli i dołożył do tego sześć asyst. Wraz z Górnikiem awansował do europejskich pucharów, zajmując czwarte miejsce w tabeli.

Po 18 kolejkach chorwackiej ekstraklasy Dinamo Zagrzeb prowadzi w tabeli z dorobkiem 45 punktów. Drużyna Nenada Bjelicy ma 11 "oczek" więcej od Osijeku. Hajduj Split zajmuje 6. pozycję z 23 punktami na koncie.