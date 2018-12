mer-llink wczoraj Oceniono 3 razy 1

Co tam, powiem pińcet drużyn! MAm gest.

W zasadzie kazda reprezentacja powinna móc tam grac. Bez eliminacji. Bez zawracania sobie głowy. NAwet przy okazji mozna przeprowadzić Walne Posiedzenie ONZ, bo bedzie kworum...Co za problem: 214 krajów zmieści sie w Katarze!!!



A że rozgrywki straca nimb ekskluzywności, wyjatkowości, wydarzenia? A co to szkodzi? Ale przynajmniej kanały sportowe będa zepłnione programmingiem (i reklamai). I o to chodzi...