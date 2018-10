Kilka dni temu ponownie rozgorzała dyskusja na temat domniemanego gwałtu Cristiano Ronaldo na Kathryn Mayordze. Piłkarz miał się dopuścić tego przestępstwa w 2009 roku w Las Vegas.

Jak donosi włoskie "Tuttosport", piłkarz prawdopodobnie uniknie ekstradycji do USA, co więcej, nie będzie musiał także jechać na przesłuchanie do stanu Nevada. Ronaldo miał przekazać swojemu prawnikowi, że jest gotowy, by opowiedzieć policji swoją wersję wydarzeń.

Piłkarz liczy również na wideokonferencję, na której mógłby zeznawać. Dzięki temu nadal mógłby się wywiązywać ze swoich zobowiązań kontraktowych.

Do popełnienia przestępstwa przez portugalskiego gwiazdora miało dojść latem 2009 roku w Las Vegas. "Der Spiegel” opisał sprawę w roku 2017, ujawniając dokument znaleziony w sprawie wydarzeń z 12 czerwca 2009 w Las Vegas: Cristiano Ronaldo płaci 375 tysięcy dolarów, a Kathryn Mayorga, opisana wówczas przez tygodnik pseudonimem Susan K., milczy o tamtej nocy na zawsze. Ugodę podpisali w 2010 roku.

Więcej tutaj

Polska-Portugalia 2:3 w Lidze Narodów. Jeśli chodzi o kredyt zaufania, to Jerzy Brzęczek właśnie zaczyna pracę z reprezentacją od nowa





Mecz niewykorzystanych szans. Niewidoczny Piątek, fatalny Kurzawa, Jędrzejczyk cieniem samego siebie





Lewandowski? Nie! To Piątek! Czyli nowy Lewandowski. I łysy, który nadawał się do zmiany [SPOSTRZEŻENIA]