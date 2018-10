Do dramatycznych scen doszło w końcówce pierwszej połowy. Bramkarz Romain Salin uderzył w słupek przy jednej z interwencji i stracił przytomność.

Coates szybko podbiegł do bramkarza i włożył mu palce do ust, by ten nie zadławił się językiem. 28-letni Urugwajczyk od razu pokazał przywołał pomoc medyczną.

Co ciekawe, mecz odbył się w dniu urodzin Coatesa. W drugiej połowie strzelił gola dla Sportingu, ale jego zespół przegrał 2:4. Coates trafił do lizbońskiego klubu z Liverpoolu w 2016 roku. Rozegrał 31 spotkań w reprezentacji Urugwaju.

