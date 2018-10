polak_maly_111 3 godziny temu Oceniono 13 razy 11

Trochę nie rozumiem tych plebiscytów .. do złotej piłki honoruje się piłkarzy z wybitnymi indywidualnymi osiągnięciami a potem się wypomina że "zespół" danego piłkarza osiągnął to i tamto i dlatego tego piłkarza się nominuje, wychodzi że to nagroda zespołowa jest .. a to wszystko jest jakieś poustawiane jak i wszystko w piłce nożnej.