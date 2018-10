Dean Klafurić prowadził Legię Warszawa w końcówce poprzedniego sezonu - wcześniej był asystentem Romeo Jozaka. Zdobył mistrzostwo i Puchar Polski.

Został jednak zwolniony po słabym początku tego sezonu. Prowadzona przez niego Legia odpadła z el. Ligi Mistrzów po porażce ze Spartakiem Trnawą i z el. Ligi Europy z Dudelange (Klafurić został zwolniony po pierwszym meczu przegranym 1:2).

Teraz rezygnację z funkcji trenera HNK Rijeka złożył Matjaż Kek. Zespół zajmuje 5. miejsce w tabeli i po dziesięciu kolejkach traci dziesięć punktów do prowadzącego Dinama Zagrzeb. Jego następcą może zostać Klafurić.

- Najlepszym rozwiązaniem dla Rijeki była obecnie zmiana trenera, choć Matjaż Kek póki co pozostanie w klubie jako doradca. Musimy znaleźć nowego trenera i zrobimy to tak szybko, jak to możliwe - powiedział na niedzielnej konferencji prasowej Damir Misković, prezes HNK, cytowany przez Legia.net.

