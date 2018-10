Jak podaje agencja AFP a także włoskie media, Juventus zmaga się nie tylko z problemem wizerunkowym, ale teraz ma także problemy na giełdzie. Okazuje się, że po ujawnieniu sprawy Cristiano Ronaldo, przeciwko któremu wznowione zostało śledztwo w sprawie gwałtu, akcje klubu natychmiastowo potaniały.

Na otwarciu giełdy Mediolanie kosztowały 1,25 euro, co oznacza spadek o 5,37% w stosunku do ostatniego notowania. Jest to prawdopodobnie związane z samą sprawą Ronaldo, ale także oświadczeniem wydanym przez turyński klub.

- Ronaldo pokazał w ostatnich miesiącach wielki profesjonalizm i poświęcenie, co jest doceniane przez pracowników klubu. Wydarzenia, które miały mieć miejsce prawie 10 lat temu, nie zmieniają opinii, o naszym mistrzu - pisał Juventus broniąc piłkarza.

Okazuje się, że stanowisko klubu się nie zmienia i niemal takie same słowo powtórzył Allegri na piątkowej konferencji prasowej. Na pytanie o problemy Ronaldo trener odpowiedział - Jest to porządny chłopak, którego znam od trzech miesięcy. Zawsze pokazywał profesjonalizm na boisku i poza nim. Pomaga też w społecznych akcjach. I dodał: Widzę, że Ronaldo jest spokojny, gotowy do gry, a jego profesjonalizm i opanowanie na boisku i poza nim nie mogą być kwestionowane.

Warto zauważyć, że przyjście Ronaldo wiązało się z długą bessą i świetnymi notowaniami akcji Juventusu. W drugiej połowie września akcje Juventusu wzrosły aż o 180 % i osiągnęły rekordowy poziom 1,80 euro. Nie można też wykluczyć, że spadek cen akcji jest związany z tzw. korektą, która przychodzi po dobrym okresie notowań jednej spółki. Włoskie media są jednak przekonane, że zła prasa Juventusu i Ronaldo ma tutaj kluczowe znaczenie.

