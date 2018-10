Bartosz Kapustka trafił do belgijskiego drugoligowca pod koniec letniego okna transferowego. Został wypożyczony z Leicester City - oba kluby mają tego właściciela. Trenerem OH Leuven jest Nigel Pearson, były szkoleniowiec "Lisów".

Kapustka zdobył bramkę w 86. minucie, wykorzystując rzut karny. Polak nie może być jednak zadowolony. Jego zespół przegrał 1:3 z Royale Union Saint-Gilloise.

Był to trzeci występ Kapustki w lidze i trzeci w pełnym wymiarze czasowym. Leuven fatalnie zaczęło sezon. Wygrało tylko jedno z ośmiu spotkań, w trzech zremisowało. W tej chwili zajmuje ósme, ostatnie miejsce w tabeli - do szóstej ekipy traci już sześć punktów, ale jednocześnie traci "tylko" siedem punktów do lidera.

System w Belgii jest jednak skomplikowany. Po zakończeniu I rundy - każdy z każdym rozgrywa dwa mecze - rozgrywki zaczną się od nowa. W barażach o awans do pierwszej ligi zagrają ze sobą najlepsze drużyny obu faz.

