Cristiano Ronaldo miał zrezygnować z udziału w gali po tym, jak dowiedział się, że nagrodę dla najlepszego piłkarza dostanie nie on, a Luka Modrić - jego były kolega z Realu Madryt.

Za to Lionel Messi nawet nie znalazł się w trójce nominowanych do głównej nagrody - trzeci był Mohamed Salah (Liverpool).

FIFA The Best. Leo Messi i Cristiano Ronaldo krytykowani za to, że nie pojawili się na gali

Infantino odebrał nieobecność dwóch legend futbolu jako swoisty bojkot z ich strony. By sytuacja się nie powtórzyła w przyszłości, skontaktował się z prawnikami. Mają znaleźć oni sposób na to, by finaliści obowiązkowo pojawiali się na rozdaniu nagród - gdzie wybierana jest również m.in. najlepsza jedenastka roku.

