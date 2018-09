Werder Brema przegrał 1:2 ze Stuttgartem 1:2, a w trakcie spotkania doszło do kuriozalnej sytuacji. W 68. minucie Borna Sosa wrzucał piłkę z autu do swojego bramkarza Zielera. Ten jednak nie opanował futbolówki, a ta wpadła do bramki.

Gol został oczywi¶cie uznany, mimo tego, że wyrzut nast±pił z autu. Piłka dotknęła jednak nogi bramkarza Stuttgartu i sędzia nie miał żadnych problemów z uznaniem gola.

Werder Brema ma 11 punktów i zajmuje pi±te miejsce w tabeli Bundesligi. Stuttgart ma tylko pięć punktów i zajmuje 11 miejsce.

