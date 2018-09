Reprezentant Francji od dłuższego czasu ł±czony jest z przenosinami do Barcelony, ale aby Manchester zaakceptował ich ofertę, to musi ona opiewać na minimum sto milionów euro. To byłby hitowy transfer, o którym mówiłby cały ¶wiat.

Dlatego Barca musi rozważyć sprzedaż kilku zawodników, aby transfer Pogby doszedł do skutku. Pierwszym, który może opu¶cić zespól jest Rakitić.

Nie udało się latem, dlatego zim± PSG spróbuje ponownie kupić chorwackiego pomocnika. Rakitić trafił do Barcy w 2014 roku, a Sevilla zarobiła na nim 18 mln euro. Jednak jego obecny kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku, a portal trasnfermarkt.de wycenia go 50 mln euro.

Licz±c wszystkie rozgrywki 30 latek wyst±pił w tym sezonie w 7 meczach, strzelił gola i zanotował dwie asysty.