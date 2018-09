W finałowej trójce tegorocznej edycji plebiscytu oprócz Modricia znaleźli się Mohamed Salah i właśnie Ronaldo. Jeszcze na długo przed galą, która w poniedziałek odbyła się w Londynie, było jasne, że statuetka dla najlepszego zawodnika trafi do Chorwata, tak jak miało to miejsce w niedawnym plebiscycie UEFA. Równie oczywiste było to, że taki werdykt ekspertów nie spodoba się Cristiano Ronaldo - Portugalczyk nie pojawił się zarówno na gali UEFA, jak i FIFA, czując się oszukanym przez głosujących; nieoficjalnie to właśnie świadomość o braku przyznania mu nagrody była powodem jego absencji na obu imprezach.

FIFA The Best. Leo Messi zagłosował na Cristiano Ronaldo. Na kogo głosowali Jerzy Brzęczek i Robert Lewandowski?

Triumf Modricia na gali FIFA nie mógł pozostać bez komentarza ze strony otoczenia gwiazdora Juventusu. We wtorek oficjalny profil muzeum Cristiano Ronaldo opublikował zdjęcie z monitoringu przedstawiające nagrody zdobytego przez piłkarza, które można podziwiać w muzeum. Post został okraszony wymownym opisem: "tych nagród nikt nie ukradnie, chroni je alarm".

Krytyka Modricia ze strony osób czy instytucji związanych z Ronaldo to żadna nowość. Po gali UEFA agent Portugalczyka Jorge Mendes nazwał wygraną Chorwata "śmieszną". Decyzję głosujących skomentowała wówczas także siostra pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki Katia Aveiro, o czym szerzej przeczytać można TUTAJ.

W plebiscycie The Best Modrić otrzymał 29 procent głosów. Drugie miejsce zajął Ronaldo - 19 proc., trzecie Salah - 11 proc.