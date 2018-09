Fabio Capello, Diego Forlan i Davor Suker skrytykowali zachowanie Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy nie pojawili się na poniedziałkowej gali FIFA The Best. Media uważają, że piłkarze obrazili się za to, że po 10 latach dominacji żaden z nich nie otrzymał głównej nagrody. Zwycięzcą został bowiem Luka Modrić.

Messi i Ronaldo nie pojawili się na poniedziałkowej gali w Londynie. Dziwić szczególnie może nieobecność Portugalczyka, bo ten był nominowany do głównej nagrody (ostatecznie zajął drugie miejsce) razem z Luką Modriciem i Mohamedem Salahem. >> FIFA The Best. Luka Modrić najlepszym piłkarzem na świecie - Nieobecność Ronaldo i Messiego to brak szacunku. Brak szacunku dla innych piłkarzy, dla FIFA i dla światowego futbolu - powiedział w rozmowie z "TVE" Fabio Capello, były trener m.in. Realu Madryt i Juventusu. - Możliwe, że po prostu wygrali zbyt wiele i teraz nie potrafią przegrywać, ale w życiu musisz być dobry kiedy wygrywasz, ale również kiedy przegrywasz - dodał. Zawodników grających dla Barcelony i Juventusu skrytykował także Diego Forlan, były reprezentant Urugwaju. - Wielka szkoda. Messi pojawił się na gali w zeszłym roku, pomimo tego, że nie zajął pierwszego miejsca. To wydarzenie każdego piłkarza, więc obecność tutaj jest bardzo ważna, niezależnie od tego kto wygrywa. Piłkarze muszą być przykładem zachowania, bo patrzy na nich cały świat - skomentował 39-latek. >> FIFA The Best. Leo Messi zagłosował na Cristiano Ronaldo. Na kogo głosowali Jerzy Brzęczek i Robert Lewandowski? - Musisz być dżentelmenem kiedy wygrywasz i kiedy przegrywasz - dodał Davor Suker, który w 1998 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie, znajdując się za plecami Zinedine'a Zidane'a i Brazylijczyka Ronaldo.