W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do tego, że najważniejsze nagrody indywidualne dzielą między sobą Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Tak było na galach rozdania nagród dla najlepszych piłkarzy UEFA, tak było również na galach FIFA The Best. Inaczej stało się jednak tym razem, bo w poniedziałek 24 września nagrody nie otrzymał żaden zawodnik ze wspomnianej dwójki. Otrzymał ją bowiem Luka Modrić, pomocnik, który w minionym sezonie wygrał z Realem Madryt Ligę Mistrzów (trzeci raz z rzędu), a z reprezentacją Chorwacji zdobył wicemistrzostwo świata.

>> FIFA The Best. Luka Modrić najlepszym piłkarzem na świecie

Na tym zmiany i niespodzianki się jednak nie skończyły. Po raz pierwszy od długiego czasu Messi zagłosował na Ronaldo. Argentyńczyk umieścił Portugalczyka na trzecim miejscu w swoim zestawieniu, przed nim wybierając Kyliana Mbappe i Lukę Modricia. Ronaldo swoim głosem się jednak nie zrewanżował. Co ciekawe, na pierwszym miejscu nie umieścił jednak Modricia (umieścił go na drugiej pozycji), a Raphaela Varane'a. Trzeci - jego zdaniem - powinien być Antoine Griezmann.

>> Lionel Messi wróci do reprezentacji Argentyny. Prezes federacji Claudio Tapia nie ma wątpliwości

Jak głosowali Polacy?

Na Griezmanna zagłosował również Jerzy Brzęczek (w głosowaniu udział brali selekcjonerzy i kapitanowie wszystkich reprezentacji FIFA, a także po jednym dziennikarzu z każdego kraju). Zdaniem trenera biało-czerwonych, to właśnie Francuz powinien wygrać plebiscyt. 47-latek na drugim miejscu umieścił Lukę Modricia, a na trzecim Edena Hazarda.

>> Transfery. Barcelona straci pomocnika? Kusi go PSG

Innego zdania był natomiast Robert Lewandowski, według którego wygrać powinien Modrić, drugi powinien być Varane, a trzeci Mbappe.