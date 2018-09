Messi zapowiadał przed tegorocznymi mistrzostwami świata, że decyzję o kontynuowaniu kariery w kadrze uzależnia od wyniku, jaki zespół osiągnie na turnieju. Argentyna odpadła już w 1/8 finału po porażce z Francją 3:4, a w fazie grupowej do samego końca drżała o awans. Po mundialu Messi poprosił krajową federację o czas do namysłu i niepowoływanie go na zgrupowania reprezentacji do końca roku.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że wróci do drużyny narodowej. Musimy dać mu spokój i czas, którego potrzebuje, by wszystko sobie poukładać w głowie - przyznał w rozmowie z TyC Sports Claudio Tapia, prezes argentyńskiej federacji (AFA).

- Jestem całkowicie spokojny, bo wiem, że on bardziej niż ktokolwiek inny kocha koszulkę Argentyny. Nie narzucamy mu żadnych terminów. Niech wszystko dzieje się naturalnie. Wróci, kiedy będzie gotów. Nie trzeba niczego przyspieszać - dodał Tapia.

Messiemu w pełnej sukcesów karierze do pełni szczęścia brakuje jedynie triumfu z reprezentacją. Atakujący trzykrotnie docierał z zespołem do finału Copa America i raz mundialu, za każdym razem schodząc z boiska pokonanym. Po porażce w CA w 2016 roku sfrustrowany zawodnik zapowiedział zakończenie reprezentacyjnej kariery, ale po kilku tygodniach ochłonął i wrócił do drużyny, pomagając jej wywalczyć awans na mistrzostwa w Rosji.

W reprezentacji zadebiutował 17 sierpnia 2005 roku. Od tego czasu rozegrał dla swojego kraju 128 spotkań, w których zdobył 65 bramek.