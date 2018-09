Trzecia edycja FIFA The Best odbędzie się w Londynie. FIFA organizuje te nagrody po tym, jak przestała organizować plebiscyt z "France Football". Najlepszym piłkarzem jak do tej pory zostawał Cristiano Ronaldo.

Luka Modrić zwycięży?

Tym razem wszystko wskazuje na to, że wygra Luka Modrić. - Zrób miejsce - napisała "Marca" na swojej okładce.

FIFA The Best. Modrić wygra? Marca

Cristiano Ronaldo zostanie w Turynie?

Cristiano Ronaldo nie pojawi się na gali. Oficjalnie ze względu na to, że Juventus grał w niedzielę z Frosinone (2:0), a już w środę zagra z Bolonią. Nieoficjalnie dlatego, że to nie on zdobędzie główną nagrodę.

Modrić pod koniec sierpnia został wybrany piłkarzem roku przez UEFA. Chorwat wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt, a z reprezentacją Chorwacji zdobył wicemistrzostwo świata.

Transmisja TV, stream online

Transmisja TV w TVP Sport od 20:30. Będzie ona dostępna również na stronie sport.tvp.pl.

Wszystkie nominacje

Najlepszy piłkarz:

- Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madryt/obecnie Juventus);

- Luka Modrić (Chorwacja, Real Madryt);

- Mohamed Salah (Egipt, Liverpool).

Najlepszy szkoleniowiec:

- Zlatko Dalić (Chorwacja, reprezentacja Chorwacji);

- Didier Deschamps (Francja, reprezentacja Francji);

- Zinedine Zidane (Francja, Real Madryt/obecnie bez pracy).

Najlepszy bramkarz:

- Thibaut Courtois (Belgia, Chelsea/obecnie Real Madryt);

- Hugo Lloris (Francja, Tottenham);

- Kasper Schmeichel (Dania, Leicester City);

Nagroda Puskasa (bramka roku):

- Gareth Bale;

- Denis Czeryszew;

- Lazaros Christodulopulos;

- Giorgian De Arrascaeta;

- Riley McGree;

- Leo Messi;

- Benjamin Pavard;

- Ricardo Quaresma;

- Cristiano Ronaldo;

- Mohamed Salah.

Kibice roku:

- Sebastian Carrera (fan chilijskiego Puerto Montt. Zdecydował się na samotną podróż na mecz swojej drużyny, przebył ponad 3000 km);

- Fani reprezentacji Japonii i Senegalu na mundialu;

- Fani reprezentacji Peru na mundialu.