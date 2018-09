SOBOTA:

SIATKÓWKA

19:40 Polska - Francja

Polacy jak burza przeszli przez pierwszą grupę na mistrzostwach świata i wygrali pięć meczów. Po piątkowym spotkaniu z Argentyną, teraz biało-czerwonych czeka najtrudniejszy mecz na mundialu. Spotkanie Polska - Francja może zdecydować o tym, z którego miejsca wyjdziemy do kolejnej grupy

16:00 Serbia - Argentyna

Drugi ważny mecz w naszej grupie. Będziemy bacznie przyglądać się rozwojowi sytuacji w spotkaniu naszych piątkowych rywali z Serbią.

Pozostałe mecze na mistrzostwach świata:



16:00 Iran - Kanada



17:00 Holandia - Finlandia



19:40 Bułgaria - USA



21:15 Rosja - Włochy





PIŁKA NOŻNA

EKSTRAKLASA

18:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk do ósmej kolejki Lotto Ekstraklasy była liderem, ale przegrała z Wisłą Kraków 2:5. W meczu Lechii z Zagłębiem mierzą się drużyny, które w tym sezonie strzeliły najwięcej goli po stałych fragmentach gry (po 6).

Typ Sport.pl - Lechia Gdańsk

20:30 Miedź Legnica - Legia Warszawa

Legia Warszawa przyjeżdża do Legnicy, gdzie zmierzy się z Miedzią, która znakomicie radzi sobie w atakach pozycyjnych. Ciekawe, jak tym razem podopieczni Nowaka wypadną w starciu z drużyną Ricardo Sa Pinto, która budzi się po fatalnym początku sezonu

Typ Sport.pl - Remis

18:30 Schalke 04 - Bayern Monachium

Bayern przyjeżdża do Gelsenkirchen po dobrym meczu w Lidze Mistrzów. W ostatnim meczu Bundesligi Lewandowski świętował dwusetny mecz w Bayernie, a w tygodniu strzelił 46. gola w Lidze Mistrzów i dostał ogromne pochwały od niemieckich mediów. Czy Polak znowu strzeli gola?

Typ Sport.pl - Bayern

20:30 Sampdoria - Inter Mediolan

W sobotę także wielki przed przed Polakami grającymi w Sampdorii. W meczu z Interem Mediolan będzie miało okazję zagrać aż trzech Polaków. Być może szanse dostanie Dawid Kownacki, który w zeszłym tygodniu wywalczył i wykorzystał rzut karny.

Typ Sport.pl - Inter

Pozostałe mecze:

20:45 Real Madryt - Espanyol Barcelona

18:30 Getafe - Atlético Madryt

16:00 Liverpool FC - Southampton FC

SKOKI NARCIARSKIE

15.00 LGP w Rasnovie

Polscy skoczkowie wracają do rywalizacji w Letnim Grand Prix. Nasi zawodnicy pojechali do rumuńskiego Rasnova, gdzie sprawdzą się w starciu ze swoimi rywalami. Kamil Stoch mimo tego, że ostatnio nie startował, traci tylko 65 pkt do prowadzącego w LGP Jewgenija Klimova.

PIŁKA RĘCZNA

18:00 PGE VIVE Kielce- Rhein-Neckar Loewen



W sobotę gra również PGE VIVE Kielce, która rozpoczyna swój drugi kolejny mecz w Lidze Mistrzów (pierwszy na własnym boisku).

BOKS

23:00. Gala boksu zawodowego w Londynie: Anthony Joshua - Aleksander Powietkin

Anthony Joshua skrzyżuje rękawice z Aleksandrem Powietkinem w pojedynku wagi ciężkiej. Brytyjczyk znokautował między innymi Władimira Kliczkę, a teraz chce wygrać z kolejnym rywalem.

NIEDZIELA

SIATKÓWKA

16:00 Francja - Argentyna

Ważny mecz polskiej grupy. Nasi grupowi rywale zagrają miedzy sobą. To spotkanie może zdecydować o pozycjach Polski i Francji przy wyjściu do kolejnej grupy.

19:40 Polska - Serbia

Ostatni mecz Polski w drugiej grupie na mistrzostwach świata. Na otwarcie mistrzostw Europy w zeszłym roku Serbia rozbiła nas 0:3. Tym razem biało-czerwoni są jednak zdecydowanie lepsi

Pozostałe mecze:

16:00 USA - Iran



19:40 Bułgaria - Kanada

PIŁKA NOŻNA

EKSTRAKLASA

15:30 Śląsk Wrocław - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław zawodzi w tym sezonie. Drużynie brakuje przede wszystkim jakości. Zaledwie 6 pkt w ośmiu meczach i tylko osiem strzelonych bramek i aż 13 straconych bramek. Z kolei Piast Gliwice wystartował całkiem dobrze i ma aż 16 pkt. W tym momencie daje to bardzo dobre czwarte miejsce.

Typ Sport.pl - Piast

18:00 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

Dwie rewelacje poprzedniego sezonu mierzą się w dziewiątej kolejce. Podopieczni Mamrota nadal utrzymują pewien poziom. Górnik niestety nie może otrząsnąć się po stracie kilku kluczowych piłkarzy i drugi rok w Ekstraklasie jest dla nich zdecydowanie trudniejszy.

SERIE A:

12:30 Torino - Napoli

Mecz z Torino to duża szansa dla Arkadiusza Milika, który zalicza dużą serię bez gola. Kibice zaczynają się niecierpliwić i być może wkrótce Milik siądzie na ławce rezerwowych. Mecz z Torino może więc być dla niego bardzo ważny.

15:00 Lazio Rzym - Genoa

Krzysztof Piątek może strzelić kolejnego gola w Seria A. Polak w czterech meczach o punkty strzelił już osiem bramek, a w Samej Seria A ma już cztery trafienia w trzech meczach. Czy tym razem ukąsi Lazio?

20:30 Frosinone Calcio - Juventus Turyn

Przed Cristiano Ronaldo i spółką wielka okazja by sobie postrzelać. Rywalem Frosinone, które straciło aż 10 bramek i nie strzeliło ani jednej.

15:00 Chievo Verona - Udinese

Starcie dwóch polskich napastników! Mariusz Stepiński kontra Łukasz Teodorczyk. Ten drugi prawdopodobnie dostanie szansę z ławki rezerwowych, a Stępiński w ostatniej kolejce strzelił gola Romie.

15:00 Bologna - AS Roma

18:00 AC Milan - Atalanta

La Liga:

20:45 FC Barcelona - Girona FC

Barca zagra z Gironą na własnym stadionie, a jak ustaliła federacja, rewanż nie odbędzie się w USA, a własnie na stadionie Girony.

Premier League:

14:30 West Ham United - Chelsea Londyn

17:00 Arsenal Londyn - Everton

SKOKI NARCIARSKIE

15.00 LGP w Rasnovie

Drugi konkurs Letniego Grand Prix w Rasnowie. Polscy skoczkowie znów będą chcieli pokazać się z dobrej strony i udowodnić, że ich przygotowania do zimy zmierzają w dobrą stronę.

KOLARSTWO

10.00 Mistrzostwa świata w Innsbrucku

W niedzielę, drużynową jazdą na czas, rozpoczynają się mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Nas bardzo interesuje jazda indywidualna, która będzie miała miejsce w poniedziałek