Alba Palacios przeszła do historii w weekend. Dla trzecioligowego Las Rozas CF gola strzeliła już po 20 minutach. - Gdy trafiłam do bramki, to nie wiedziałam, co zrobić. Gdy minął pierwszy szok, pobiegłam cieszyć się z trenerami, partnerem i fanami - mówiła Palacios hiszpańskiej telewizji TVE.

Alba Placios wcześniej znana była jako Alvaro Palacios, który w piłkę kopał od 10 roku życia. 14 lat spędził w klubie Pozuelo de Alcorcon. A potem nastąpiła przerwa. W wieku 32 lat wrócił do gry i rozpoczął kurację hormonalną. - Piłka nożna to seksistowski sport. Tylko trener wiedział o wszystkim, bo musiał wytłumaczyć, czemu moja forma spada - mówiła Palacios.

Była wdzięczna władzom madryckiej federacji piłkarskiej za możliwość debiutu. Bo to dzięki nim udało się załatwić zezwolenie na grę. - Pozwolili mi zagrać, choć jeszcze nie upłynęły dwa lata, odkąd zaczęła kurację hormonalną. To wielki gest dla mnie i całej społeczności transgenderowej - mówiła Palacios.

- Alba Palacios była już wcześniej zarejestrowana pod imieniem Alvaro. Nie ma nowego numeru identyfikacyjnego (odpowiednik polskiego numeru PESEL), nie mogliśmy dokonać nowej rejestracji. Dlatego wydaliśmy pozwolenie na grę - tłumaczyła Nerea Alonso, rzeczniczka związku piłki nożnej kobiecej w Hiszpanii. Federacja opierała się na dwóch aktach prawnych, które przegłosowano w hiszpańskim parlamencie dwa lata temu - o płciowej tożsamości i o ochronie przed LGBTI-fobią.

Alba ma 170 cm wzrostu i waży 59. Lubi grać na skrzydle, ale trener David Herrero woli, gdy gra na środku obrony, bo ceni grę w powietrzu i umiejętność ustawienia się do piłki. Swoją piłkarkę wspiera. - Rywalizacja odbywa się z podziałem na płeć a nie na poziom testosteronu. Niektóre kobiety produkują go więcej niż inne. Testosteron Alby spadł po kuracji hormonalnej. Pod względem biologicznym może rywalizować z kobietami, bo jest kobietą. Jej umiejętności rozwijały się przez całe życie i nie miały nic wspólnego z płcią - mówi.

