Po raz kolejny w Serie A błysnęli nasi piłkarze, w tym sezonie to już niemal tradycja i oby trwała jak najdłużej. Najefektowniejszy mecz Ekstraklasy zagrały między sobą drużyny prezentujące od początku sezonu najlepszą formę. Piłkarze Wisły i Lechii stworzyli kapitalne widowisko, a gospodarze po raz kolejny pokazali, że poziom gry jest wprost proporcjonalny do liczby problemów dotykających klub z Reymonta. W Warszawie ligowy klasyk też niczym nie zaskoczył. Po raz kolejny z dużej chmury spadł niewielki deszczyk, po raz kolejny (już piąty) Lech wyjeżdżał z Warszawy bez punktów.

Nie można zakłamywać rzeczywistości i gloryfikować poziomu meczu przy Łazienkowskiej. Szarpana gra, sporo walki (33 faule), ale tylko kilka efektownych zagrań, a jeszcze mniej sytuacji bramkowych. Kibica, który Ekstraklasę śledzi w miarę uważnie to raczej nie zaskoczyło. Mecz walki - tym wyświechtanym do granic absurdu powiedzeniem podsumował spotkanie Sebastian Szymański. I miał rację, bo o piłkę częściej walczono niż w nią grano. Jeszcze dobitniej poziomie klasyku wypowiedział się Dawid Kownacki na łamach Sport.pl: „Tego meczu nie dało się oglądać. Bardzo słaby praktycznie pod każdym względem. Liczba prostych błędów była porażająca. Dwa-trzy podania i piłka lądowała na aucie. A później przychodzą mecze w pucharach i wymagania kibiców nie pokrywają się z rzeczywistością. Nie może być inaczej skoro zawodzą najprostsze rzeczy, jak przyjęcie piłki czy dokładne zagranie do partnera stojącego parę metrów dalej. Do tego dochodzą błędy w taktyce, przede wszystkim zbyt duże przestrzenie między formacjami. Tak się po prostu nie gra.” Opinia dla wielu bolesna, ale prawdziwa. Na piłkarza Sampdorii spadły gromy, w sieci wylano na niego wiadro pomyj, bo sam jeszcze niedawno był częścią tej ligi i współtwórcą kiepskich meczów. Wtedy takich surowych ocen nie wygłaszał, ale widocznie do tego potrzebny jest większy dystans i dojrzałość.

Efektowna oprawa, pełne trybuny, głośny doping sprawiły, że każdy z widzów miał poczucie, że obserwuje mecz o dodatkowym ładunku emocjonalnym. Napięcie było wyczuwalne, presja też, bo oba zespoły były dalekie od topowej formy, a porażka z najważniejszym rywalem jest ciosem, który boli podwójnie. Strach przed kolejnym niepowodzeniem bywa paraliżujący, ale lepiej radziła sobie z nim Legia. Minuta po minucie, mozolnie budowała swoją przewagę w środkowej strefie boiska, gdzie miała zawodników lepiej tego dnia usposobionych. Uczciwie podsumował to w pomeczowym wywiadzie Ivan Djudjević, który wprost powiedział, że w Lechu brakuje liderów. Na boisku nie ma zawodnika, który w trudnym momencie poza walką może zaoferować też wysokie umiejętności piłkarskie i pewność siebie. Człowieka, których natchnie innych do większego wysiłku i sprawi, że koledzy będą grać lepiej. Trener diagnozuje problem, który dotyka poznański zespół już od kilku lat.

Bolesne dla kibiców, ale prawdziwe jest stwierdzenie, że Lech wystawiony jest na najcięższą próbę zazwyczaj się potyka. Przykładów jest wiele. Runda finałowa Ekstraklasy w poprzednim sezonie: cztery porażki u siebie i pogrzebane szanse na tytuł. Finał Pucharu Polski 2017 – niespodziewany sukces Arki. Rewanżowy mecz z Utrechtem w eliminacjach Ligi Europy? Znowu niepowodzenie, mimo dobrego wyniku w pierwszym meczu i gry w przewadze przez ostatnie 20 minut. Wreszcie rywalizacja z Legią, czyli sprawa prestiżu i krajowych trofeów. Cezurą jest rok 2015, gdy Lech wygrał w Warszawie w rundzie finałowej i zdobył mistrzostwo. Od tego momentu bilans jest dla poznaniaków koszmarny. Tylko dwa ligowe zwycięstwa przy ośmiu triumfach Legii, a do tego przegrany finał Pucharu Polski w 2016 roku. Celowo pomijam mecz o Superpuchar w 2016 roku, bo te rozgrywki nie wywołują większej ekscytacji, a co za tym idzie, presji u piłkarzy. Analizując te mecze dostrzegamy jeszcze jedną prawidłowość. Oba wspomniane zwycięstwa miały miejsce w październiku i w końcowym rozrachunku ich znaczenie malało. System rozgrywek powodował przecież, że bardziej opłacało się wygrać w maju niż jesienią. Wygrać mecz kluczowy - tę umiejętność Lech zatracił w 2015 roku.

Zmieniali się piłkarze i trenerzy, o dysfunkcji Kolejorza napisano setki artykułów, ale rozwiązania problemu nie znaleziono. Można za to szukać analogii w innych krajach. W czekającym od ponad dwóch dekad na mistrzostwo Liverpoolu w kluczowym momencie sezonu poślizgnął się Steven Gerrard. W 2002 roku hattrick niepowodzeń zaliczył Bayer Leverkusen, który w krótkim czasie stracił szanse na mistrzostwo Niemiec oraz przegrał dwa finały: Ligi Mistrzów i krajowego pucharu. Swego rodzaju fatalizmem naznaczony jest Tottenham. Pewnie każdy z czytających ma w głowie inne przykłady drużyn skazanych na niepowodzenie. Trudno znaleźć dla nich wspólny mianownik, bo porażki nie mają uniwersalnej przyczyny. Jest jednak grzech kardynalny, który w prostej linii prowadzi do niepowodzenia. To samozadowolenie. Nasycenie, które nie pozwala przekraczać granic, które stopuje rozwój. - Sportowiec powinien zawsze być głodny, jeśli poczujesz się nasycony, to za chwilę ten mały sukces odbierze ci ktoś, kto będzie go pragnął bardziej – takie zdanie usłyszałem niedawno od Jana Bednarka. W niedzielę w Warszawie tego głodu w piłkarzach Lecha nie widziałem, ale uważam, że Ivan Djurdjević jest w stanie go wykrzesać. To trener z wypisanym na twarzy sprzeciwem wobec porażki. Problem braku liderów już zdiagnozował, teraz musi jeszcze go rozwiązać.