„Od dziś walczę z takim zachowanie, z chamstwem w Internecie! Gdy ktoś mnie krytykuje, to nie robi to na mnie wrażenia. Ale kiedy ktoś w taki sposób uderza w moją rodzinę, to będę reagował. Sonduję oficjalne zgłoszenie tematu i osób, które tak robią, do odpowiednich organów. Screeny i dane mam, a jeśli osoba, która to pisała (załączony obrazek, na razie sam wpis, wpis z komentarza na profilu @ekstraklasatrolls) nie odezwie się do mnie prywatnie w ciągu 24 h, nie przeprosi i nie wpłaci wyznaczonej kwoty na wskazany przeze mnie cel charytatywny, to przekażę sprawę do odpowiednich organów. Zamiast pajacować w Internecie, polecam wpłaty oraz pomoc chorym dzieciom” – napisał Kownacki na swoim profilu na Twitterze. Wpis odnosi się do jednego z komentarzy, w którym kibic obraził zawodnika, a także jego rodzinę.

Reprezentant Polski postawił „hejterowi” warunek: jeśli ten publicznie przeprosi i wpłaci wyznaczoną kwotę na cel charytatywny, piłkarz zapomni o sprawie. Jeżeli jednak tak się nie stanie, sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Na odpowiedź autora obraźliwego komentarza długo nie trzeba było czekać. „Sieku_99”, bo właśnie pod takim pseudonimem na Instagramie występuje wspomniana osoba, napisał: Przepraszam za moje słowa. Były one głupie i nieprzemyślane. Działałem pod wpływem emocji. Komentarz został już usunięty. Przepraszam jeszcze raz”.

Kownacki na razie nie zareagował na przeprosiny.