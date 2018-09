dvla godzinę temu Oceniono 3 razy 3

U nas większo¶ć karetek to złomy. Za to mamy najnowsz± flotę wozów strażackich które samorz±dy funduj± osp ile wlezie. Wspieraj±c osp zyskuj± potężn± ilo¶ć głosów członków i ich rodzin. Przekazanie wozów i ich po¶więcenie to koleje darmowe imprezy wyborcze. A Taka karetka co to za biznes? Samorz±dowcy i tak lecz± się prywatnie i modl± się aby czasem nie trafić do zarz±dzanego przez siebie czyli mianowanego kumpla Dyzme szpitala