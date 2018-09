To była najwyższa porażka Chorwatów w historii. Gra wicemistrzom świata układała się do 20 minut, czyli do momentu, gdy kontuzji doznał Sime Vrsaljko. Potem byli już tylko tłem dla Hiszpanów.

- Zagraliśmy dobre 20 pierwszych minut. Mieliśmy trzy świetne okazje do strzelenia bramki. Po kontuzji Vrsaljko zniknęliśmy z boiska. Nasza gra się rozsypała. Nie byliśmy nawet cieniem drużyny, która grała wcześniej - mówił telewizji Nove TV Zlatko Dalić, selekcjoner reprezentacji Chorwacji.

Ostro wypowiedział się również Luka Modrić. - To było "morderstwo". Nie możemy grać w ten sposób, daleko od siebie, zostawialiśmy rywalowi dużo miejsca. Musimy wyciągnąć wnioski. To bardzo ciężka przegrana. Gdy nie jesteśmy doskonale przygotowani i nie gramy z takim zaangażowaniem jak na mundialu, to trudno nam rywalizować z każdym, a w szczególności z takimi drużynami jak Hiszpania - mówił gwiazdor reprezentacji Chorwacji.

W drugim meczu grupy 4 Dywizji A Chorwacji zagrają z Anglią przed własną publicznością. Anglicy z Hiszpanami już grali i też przegrali, ale tylko 1:2.

