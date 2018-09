kuzyn_beckenbauera godzinę temu Oceniono 6 razy -2

To kolejny argument za tym, że o tytułach w futbolu nie powinny rozstrzygać turnieje, tylko systemy ligowe. W ten sposób liczyłaby się jakość drużyny w dłuższym przedziale czasowym, a nie fart czy niefart. Wiadomo, jak to jest z turniejami, decydują jakieś animozje w zespole, kontuzja jednego piłkarza w ostatnim momencie, przemęczenie zawodników sezonem klubowym, takie albo siakie losowanie grup i miejsca rozgrywania meczów etc. Po turniejach często wszystko wraca do równowagi, czyli nominalnie silniejsi zwykle znowu zaczynają lać nominalnie słabszych. Więc po co turnieje? Po co Chorwacji to wicemistrzostwo, skoro się skompromitowała teraz?



Gdyby to zastąpić systemami ligowymi, wyeliminowalibyśmy znaczenie wielu różnych przypadków, zrządzeń losu i drobnych detali, wszystko stałoby się bardziej uśrednione i przewidywalne. Zamiast mundialu co cztery lata: pięć lig reprezentacji narodowych, a potem mini ligi dla zwycięzców tych lig podstawowych.



Tylko wtedy, gdyby grało regularnie, a nie od wielkiego święta, FIFA czy UEFA kosiłyby mniej mamony. A jak wiadomo, tym organizacjom o piłkę nożną nie chodzi już od bardzo dawna.