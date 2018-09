Chorwacki piłkarz został nominowany do najważniejszej nagrody FIFA w 2018 roku. Obok Modricia nominowani zostali także Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah.

Sergio Ramos stwierdził w rozmowie z ESPN, że Modrić zasłużył na to trofeum. –Wierzę, że zadecydują osiągnięcia na boisku, a nie marketing i „nazwisko” – czym Ramos wyraźnie uderza w Cristiano Ronaldo, który odszedł latem z Realu Madryt.

- Luka jest świetnym przyjacielem i znakomitym zawodnikiem. Jest jednym z nielicznych graczy, który (jeśli wygra) sprawi, że będę tak szczęśliwy, jakbym to ja wygrał złota piłkę – dodał Ramos.

Dziennikarze zapytali Ramosa również, czy komentarz nie został skierowany do Ronaldo. Hiszpan odpowiedział – Nie, ale jeśli nie ma czegoś konkretnego, co definiuje szansę na zdobycie nagrody, to moim zdaniem powinien ją zdobyć własnie Modrić, za całokształt.

