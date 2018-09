Zawodnik ostatnie pół roku spędził trenując ze słynnym brazylijskim FC Santos, gdzie właśnie była legenda Brazylijskiej kadry, Pele, namawiał go na podpisanie kontraktu.

Mimo starań i chęci ze strony brazylijskiego klubu na podpisanie kontraktu, ostatecznie nie zdecydował się tam zostać. Powód? Jego poprzedni brazylijski agent i klub nie znalazły porozumienia. Z tego powodu Junior zdecydował się na powrót do Europy i nawiązanie współpracy z europejską agencją menedżerską.

- Zdecydowaliśmy, że lepszym krokiem dla jego rozwoju będzie powrót do Europy. Junior ma konkretne oferty z angielskiej Championship, ale dla nas dzisiaj najważniejsze jest, żeby znaleźć klub w którym będzie grał od zaraz i w którym szybko się rozwinie. A my mu w tym pomożemy poprzez indywidualne treningi i codzienną opiekę. Stąd nasz pobyt w Polsce - opowiada Stephane Tisserand, który w przeszłości między innymi sprowadził do Legii Danijela Ljuboję, a dziś reprezentuje międzynarodową agencję Generation Eleven, która właśnie otworzyła swój oddział na polskim rynku.

Na ten moment Junior nie podjął jeszcze decyzji co dalej. Na dziś oprócz dwóch ofert z angielskiej Championship wzbudza duże zainteresowanie kilku klubów w Polsce. Jak udało nam się dowiedzieć chodzi między innymi o Polonię Warszawa, Piasta Gliwice i GKS Katowice.