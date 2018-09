Oglądając starcie w Lizbonie polski kibic mógł czuć żal. Żal, że w piątek Polakom nie udało się pokonać Włochów. Może zabrakło nieco większego ryzyka, by przycisnąć słabiutką ekipę Manciniego. Ostatecznie zadecydowała jedna akcja, jedna prosta strata piłki, czego konsekwencją był niepotrzebny faul w polu karnym.

Portugalia dużo lepsza

Ile wart był tak naprawdę ten remis mieliśmy przekonać się w poniedziałek. Portugalia od początku była faworytem tej grupy i pierwsze mecze zdają się to potwierdzać. Jej przewaga nad Włochami nie ulegała wątpliwości w żadnym aspekcie gry. 1:0 to najniższy wymiar kary, Gianluigi Donnarumma powinien częściej wyciągać piłkę z siatki. Dużo częściej.

Włochy bez pomysłu

Jak na razie reprezentacji Włoch nie ma. Nie widać po niej żadnego planu, pomysłu na grę. Niczego. Roberto Mancini daje szanse kolejnym piłkarzom i czeka, aż coś w końcu "kliknie", przyniesie jakikolwiek efekt. Włosi byli słabsi nie tylko od Portugalii, ale również od Polski, na własnym boisku nie potrafili zagrozić ekipie Jerzego Brzęczka i uratował ich jedynie feralny rzut karny. W obu meczach oddali łącznie jedynie cztery celne strzały!

Przed meczem z Portugalią Mancini wymienił dziewięciu z dziesięciu piłkarzy z pola. - Zmieniliśmy tak dużo, bo musimy dbać o piłkarzy. Nie możemy ryzykować - wytłumaczył selekcjoner Włoch. Problem w tym, że w chwili obecnej jego ekipy nie da się oglądać. Tu już nie chodzi o konkretne nazwiska, a o brak pomysłu na drużynę, na to jak ma wyglądać, w jakim stylu ma grać. Inna sprawa, że z Portugalią nie zagrał nikt z Juventusu po raz pierwszy od 20 lat (!).

Rewolucja dla rewolucji

Różnicę między Włochami a Polską pokazuje najlepiej skala zmian po MŚ 2018. Jerzy Brzęczek mógł zachować ten sam kręgosłup zespołu, nowe twarze pojawiły się jedynie na lewej obronie (Arkadiusz Reca) i środku pomocy (Mateusz Klich). To jedynie ewolucja. Włosi przechodzą rewolucję po nieudanych eliminacjach. Tylko że ta rewolucja jak na razie nie prowadzi donikąd. Nie widać jej celu poza samymi zmianami i pierwsze mecze w Lidze Narodów są tego brutalnym dowodem. Jeśli nic szybko się nie zmieni, to Włosi dopiszą do swojej listy wstydu spadek do drugiej dywizji LN.

Portugalia - Włochy. Tym bardziej szkoda, że w Bolonii nie udało się Polakom wygrać. Włosi są w rozsypce