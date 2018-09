ladymantis1 przed chwilą 0

To co teraz? Wycinamy barierki? A może wykładamy pobocza materacami? Kiedy ludzie w końcu ogarną, że to oni i tylko oni są winni wszelakim wypadkom. Nie drzewa, domy, krzaki, słupy, czy co tam innego. Jeśli jeździsz jak idiota, to tak czy siak ryzykujesz, że nawet na banalnie łatwym odcinku drogi pożegnasz się z marzeniem o nieśmiertelności. Utopić się można w łyżce wody.