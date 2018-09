Francuzi przeważali od początku spotkania, ale w pierwszym kwadransie zbyt ślamazarnie rozgrywali piłkę. Objęli prowadzenie w 16. minucie kiedy, Matuidi zagrał wzdłuż pola karnego, a Mbappe z bliskiej odległości trafił do pustej bramki.

Holandia odpowiedziała trafieniem dopiero po godzinie gry. I była to bardzo podobne trafienie do poprzedniego. Tete zagrał wzdłuż bramki, a tam był Babel, który wyprzedził Pavarda i umieścił piłkę w siatce. Kilka minut później bramkę na 2:1 dla mistrzów świata zdobył Giroud, który popisał się świetnym wolejem po podaniu Mendy`ego. Był to jego 32.gol w kadrze i w klasyfikacji wszech czasów reprezentacji Francji wyprzedził Zinedine`a Zidane`a.

Później wynik już się nie zmienił.

Kilka dni temu Francja zremisowała bezbramkowo z Niemcami. Po dwóch meczach w Lidze Narodów ma cztery punkty. Holandia dziś debiutowała w tych rozgrywkach,



Liga Narodów ma olbrzymie znaczenie w kontekście awansu na mistrzostwa Europy w 2020 roku. W przypadku ewentualnego potknięcia w eliminacjach do ME można zagrać w kuriozalnych wręcz barażach. Cały jej regulamin znajdziecie TU.

Pozostałe wyniki:

Ukraina 1:0 Słowacja

Dania 2:0 Walia

Bułgaria 1:0 Norwegia

Cypr 2:1 Słowenia

Gruzja 1:0 Łotwa

Macedonia 2:0 Armenia

Lichtenstein 2:0 Gibraltar