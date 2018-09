Obaj piłkarze to weterani Premier League. Ward, obecnie gracz Burnley FC, doznał urazu stopy podczas ostatniego meczu Irlandii w Lidze Narodów UEFA z Walią (1:4). Po godzinie gry zszedł z boiska z grymasem na twarzy. Federacja poinformowała, że dokładne badania wykluczyły możliwość jego udziału w meczu z Polską. Trener już odesłał go do domu. Ward to jeden z bardziej doświadczonych zawodników w kadrze O'Neilla. Na koncie ma 50 spotkań w reprezentacji.

Pech dotknął również 54-krotnego reprezentanta tego kraju, 35-letniego Waltersa. Napastnik niedawno wypożyczony z Burnley do Ipswich Town (Championship) prawdopodobnie znów ma problem z kolanem (leczył tę kontuzję kilka miesięcy temu). Selekcjoner zadecydował o tym, by też powrócił do swego klubu.

Dodajmy, że na trwającym zgrupowaniu O'Neill z różnych przyczyn nie ma do dyspozycji Shane'a Longa, Robbie Brady'ego, Jamesa McCarthy'ego czy Jamesa McCleana.

Do zespołu dołączy za to Ronan Curtis, gracz trzecioligowego Portsmouth FC. 22-latek był wyróżniającym się zawodnikiem Irlandii w eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy z Kosowem (1:1). Strzelił w tym spotkaniu gola.

Mecz Polska Irlandia we wtorek o 20:45 na stadionie we Wrocławiu.

Kadra Irlandii na mecz z Polską:



Bramkarze: Colin Doyle (Hearts of Midlothian), Sean McDermott (Kristiansund BK, Norwegia), Darren Randolph (Middlesbrough)



Obrońcy: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Shane Duffy (Brighton&Hove Albion), Richard Keogh (Derby County), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley FC), John Egan, Enda Stevens (obaj Sheffield United);



Pomocnicy: Alan Judge (Brentford), Jeff Hendrick (Burnley), Conor Hourihane (Aston Villa), Shaun Williams (Millwall), David Meyler (Reading), Daryl Horgan (Hibernian), Callum O'Dowda (Bristol City);



Napastnicy: Graham Burke, Callum Robinson (obaj Preston North End), Aiden O'Brien (Millwall), Ronan Cutis (Portsmouth).