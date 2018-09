SOBOTA

12:55 - Vuelta a Espana

W sobotę kontynuować będą rywalizację kolarze, którzy wystartują w 14. etapie wyścigu Vuelta a Espana prowadzącym z Cistierna do Les Praeres (171 km). Liczymy na dobre występy Rafała Majki, który piątkowy etap zakończył na 2. lokacie, i Michała Kwiatkowskiego.

20:45 - Anglia - Hiszpania

Trwają również zmagania w 1. edycji Ligi Narodów. W sobotę na Wembley odbędzie się jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań kolejki inauguracyjnej nowych rozgrywek UEFA - Anglia podejmie Hiszpanię. Oczekiwania kibiców z Wysp wobec kadry Garetha Southgate'a są wysokie po tym, jak zespół zajął 4. miejsce na mundialu w Rosji. Aspiracje Brytyjczyków sprawdzą Hiszpanie, którzy zaliczą debiut pod wodzą nowego trenera. Luis Enrique zastąpił po mundialu na tym stanowisku Fernando Hierro.

Pozostałe sobotnie mecze Ligi Narodów UEFA:

15:00 - Irlandia Północna - Bośnia i Hercegowina

18:00 - Szwajcaria - Islandia

18:00 - Finlandia - Węgry

18:00 - Białoruś - San Marino

20:45 - Estonia - Grecja

20:45 - Luksemburg - Mołdawia

22:00 - finał kobiet US Open 2018

W finale kobiet US Open zmierzą się ze sobą Naomi Osaka i Serena Williams. Faworytkę wskazać będzie trudno. Japonka pokonała co prawda Amerykankę w marcu tego roku w 1. rundzie turnieju WTA Miami 6:3, 6:2, ale wówczas Williams dopiero wracała do walki na kortach po przerwie macierzyńskiej. Teraz Serena jest w optymalnej formie, a Osaka stanie przed największym wyzwaniem w karierze. Warto zaznaczyć, że Japonka jest pierwszą tenisistką ze swojego kraju, która w erze open awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego.

Pozostałe wydarzenia:

Fortuna 1. Liga:

16:00 - Bytovia Bytów - GKS Tychy

16:00 - Warta Poznań - Sandencja Nowy Sącz

PGNiG Superliga:

18:00 - Azoty Puławy - MKS Kalisz

18:00 - Wisła Płock - Stal Mielec

18:30 - Szczecin - Gwardia Opole

NIEDZIELA

12:45 - Vuelta a Espana

Trzeci dzień ścigania się w Asturii zwieńczy etap z Ribera del Arriba do ikonicznego stromego finiszu na Lagos de Covadonga. Nasze oczy będą oczywiście zwrócone w stronę Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego (178 km).

20:45 - Francja - Holandia

Mistrzowie świata zagrają od czasu mundialu swój pierwszy mecz przed własną publicznością. Na Stade de France Trójkolorowi powalczą o punkty Ligi Narodów z Holandią, która chce wrócić do europejskiej czołówki. Drużyna narodowa Oranje jest w trakcie przebudowy prowadzonej przez Ronalda Koemana - w czwartek karierę reprezentacyjną zakończyła legenda kadry Wesley Sneijder - dlatego ciężko oczekiwać, by sprawili Francuzom duże problemy.

Pozostałe niedzielne mecze Ligi Narodów UEFA:

15:00 - Ukraina - Słowacja

18:00 - Dania - Walia

18:00 - Bułgaria - Norwegia

18:00 - Gruzja - Łotwa

18:00 - Macedonia - Armenia

20:45 - Cypr - Słowenia

20:45 - Liechtenstein - Gibraltar

22:00 - finał mężczyzn US Open 2018

Pozostałe wydarzenia:

Fortuna 1. liga:

12:30 - Garbarnia - Raków Częstochowa

PGNiG Superliga:

13:00 - Kwidzyń - Chrobry Głogów

16:00 - Zagłębie Lubin - Spojnia Gdynia

17:00 - Piotrków Trybunalski - Wybrzeże Gdańsk

PGE Ekstraklasa (żużel) - półfinały:

16:30 Cash Broker Stal Gorzów - forBET Włókniarz Częstochowa

19:00 - Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław