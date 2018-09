37-letni Zlatan Ibrahimović dołączył w tym roku do Los Angeles Galaxy. Umowę ma podpisaną do 2020 roku. Grę w lidze MLS zaczął od 16 goli w 21 meczach. I wydaje się, że wszystko układa mu się tam nad wyraz dobrze. Ale jeśli klub z Kalifornii nie awansuje do fazy play-off, Szwed może zdecydować się wypełnić długą przerwę na grę w innej lidze. Według meksykańskiego "Recordu" zaawansowane negocjacje prowadzi egipski klub Pyramids FC.

Ponoć zgoda od władz ligi MLS już jest, teraz jest tylko oczekiwanie na "tak" samego zawodnika. Pieniądze nie są żadnym problemem. Właścicielem klubu jest saudyjski miliarder Turki al-Sheikh, który gotów jest sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni, by wzmocnić swoją drużynę tak wielką gwiazdą.

Pyramids FC to druga ekipa ligi egipskiej. W tym sezonie meczu jeszcze nie przegrała, a ustępuje ekipie Al-Ahly Kair przez gorszy bilans bramkowy. Celem jest mistrzostwo.

Do tej pory najgłośniej było o klubie dwa razy: gdy przejął go Turki al-Sheikh oraz gdy Brazylijczyk Dida został zatrudniony w roli trenera bramkarzy.

