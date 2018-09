Anglia zagra w pierwszej dywizji - łącznie są cztery - w grupie z Hiszpanią i Chorwacją. Zwycięzcy czterech grup awansują do turnieju finałowego, który wyłoni ostatecznego zwycięzcę.

Selekcjoner Gareth Southgate starał się wyjaśnić zasady swoim kadrowiczom, ale Harry Maguire przyznał, że niektórzy nadal ich nie rozumieją.

- To dość zagmatwane. Nie wiem co wy o tym myślicie? - zapytał dziennikarzy. - Selekcjoner starał się to nam wytłumaczyć najlepiej jak potrafi. Chyba udało mu się to zrozumieć, ale zajęło mu to trochę czasu.

- Chcieliśmy to zrozumieć, ale musimy po prostu starać się wygrać każdy kolejny mecz i zobaczyć, dokąd to nas zaprowadzi - stwierdził zawodnik Leicester City.