- Pamiętacie polską sensację Euro 2016? Powiedzieć, że nie wykorzystał potencjału, to nic nie powiedzieć - taki tytuł nosi tekst na temat Polaka na stronie sportsport.ba.

- Wszyscy spodziewali się po Kapustce o wiele więcej. Wielu kibiców, którzy oglądali Euro 2016, nadal pamiętają jego nazwisko - czytamy dalej.

Bośniacy przypominają jego dalszą karierę. Odszedł z Cracovii do Leicester, ale "został pożarty przez wielki klub nie jako pierwszy". Został wypożyczony do Freiburga, ale grał tam tylko przez rok. Teraz Kapustka został oddany do OH Leuven - belgijskiego drugoligowego klubu - który współpracuje z "Lisami".

- Kapustka nadal jest bardzo młody. Ma tylko 21 lat i może jeszcze zrealizować swój potencjał. Ale na razie jego kariera nie rozwija się zgodnie z planem - czytamy w podsumowaniu.