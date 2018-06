To był awans w niesamowitych okolicznościach. Cztery dni przed decydującym o awansie meczu Widzew zwolnił trenera. Franciszka Smudę zastąpił Radosław Mroczkowski. W Ostródzie łodzianie przegrywali 0:1, od 47. minuty remisowali 1:1, ale to też im nie dawało awansu. Ważne było też to, co się działo w spotkaniu Lechii Tomaszów Mazowiecki z MKS Ełk - a tam gospodarze prowadzili 3:0 i to oni byli bliżej II ligi.

Widzew atakował zawzięcie, ale skuteczny był dopiero w samej końcówce. Dwie bramki Daniela Świderskiego (w 77. i 88. minucie) przesądziły o grze Widzewa w II lidze. W 90. minucie bramkę dla Sokoła strzelił jeszcze Marcin Kajca, ale łodzianie już tego meczu przegrać nie mogli.

Widzew zwyciężył 3:2, Lechia wygrała 3:0 i obie drużyny zakończyły rozgrywki z taką samą liczbą punktów, ale łodzianie mieli lepszy bilans bezpośrednich meczów. Dlatego to oni zagrają w II lidze. Z innych trzecioligowych grup awansowały Elana Toruń, Skra Częstochowa oraz Resovia Rzeszów.

Z trzecioligowej grupy I spadła Legia Warszawa, która w ostatniej kolejce przegrała z ŁKS-em 1926 Łomża po golu w ostatniej minucie.

