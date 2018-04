Robert Lewandowski zszokowany sztuczkami magika. "Nie wiem co powiedzieć..."

"Y" jest jednym z najlepszych polskich magików. Ma swój program w jednej z telewizji, kilka lat temu doszedł do półfinału znanego programu "Mam Talent". Posiada również własny kanał na YouTube, do którego zaprasza znane osoby. W najnowszym odcinku jego gościem był Robert Lewandowski.

Napastnik Bayernu Monachium obserwował sztuczki iluzjonisty i był pod wielkim wrażeniem jego talentu. Nie mógł uwierzyć, gdy "Y" wyczarował mu trzy lizaki oraz pokazywał karciane sztuczki.

Na koniec magik poprosił Lewandowskiego o wybranie jednej karty z talii. Następnie kazał mu rozciąć na pół piłkę znajdującą się w pobliżu i wyjąć jej zawartość. Okazało się, że w środku była... wybrana przez niego karta!

Lewandowski był zszokowany tym, co zobaczył. - Jak on to zrobił? Nie wiem, co powiedzieć. Szacunek. Mi ciężko zaimponować, ale ty to zrobiłeś. Mega - podsumował.