Adrian Mierzejewski piłkarzem roku w Australii

sverir 4 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Tytuł sugeruje, że Nawałka pomija, bo nie docenia. A to nieprawda. Nawałka już był powiedział, że Mierzejewski po prostu nie pasuje do koncepcji. Zatem dla planów nie powinno mieć znaczenia, czy Mierzejewski gra dobrze, czy jeszcze lepiej, skoro to nie słaba forma jest przyczyną pomijania piłkarza. Wy dziennikarze lubicie powoływać za statystyki, ale tak to nawet w bardziej zaawansowane menadżery piłkarskie trudno grać, a cóż dopiero w rzeczywistości.