Bramkarz Legii Warszawa świadkiem tragicznego wypadku. Próbował reanimować dwie osoby

waksamit 3 godziny temu

A to był ten wypadek w Lesznowoli? Jesli tak to juz potwierdzone ze kierował Polak nie Ukrainiec. Co i tak wg mnie jest bez znaczenia bo tragedia to tragedia. Oczywiście szacun dla Arka za odpowiednią postawę, która wcale nie jest tak powszechna w takich sytuacjach