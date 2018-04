Dantejskie sceny w B-Klasie. Kibic chciał poderżnąć gardło piłkarzowi

Do krwawej sytuacji doszło w 70. minucie meczu. Jeden z zawodników Ciechowa został brutalnie sfaulowany przez piłkarza go¶ci. Musiał opu¶cić murawę z podejrzeniem złamania nogi.

To co wydarzyło się potem, to przechodzi wszelakie ludzkie wyobrażenia dotycz±ce futbolu. Jeden z kibiców go¶ci wbiegł na boisko, pobiegł do jednego z piłkarzy Ciechowa i dĽgn±ł ostrym przedmiotem w gardło zawodnika. Chwilę wcze¶niej ten piłkarz pomagał przy udzieleniu pomocy koledze ze złaman± nog±. Z rozcięt± szyj± kolejny zawodnik gospodarzy trafił do szpitala.

Gdyby tylko pseudokibic trafił minimalnie obok, mogłoby doj¶ć do tragedii. Zdjęcia potrafi± zmrozić krew w żyłach.

Klub z Ciechowa zapowiedział już, że sprawa została zgłoszona na Policję, która pojawiła się na meczu. W niedługim czasie klub ma wydać oficjalne o¶wiadczenie